Різанина під Парижем: один загиблий, двоє поранених

Різанина під Парижем: один загиблий, двоє поранених

Укрінформ
В результаті нападу людини з ножем на перехожих в місті Вільжуїф, що на південь від Парижа, загинула одна людина і двоє поранені. 

Про це заявила мер комуни Л'Aй-ле-Роз Венсан Жобрен в телеефірі BFMTV.

"В результаті нападу загинула одна людина", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ще двоє людей постраждали, одна з них отримала серйозні поранення.

Раніше повідомлялося про чотирьох постраждалих.

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Інцидент стався в п'ятницю, 3 січня, о 14 годині в парку От-Брюйер. Невідомий напав з ножем на випадкових перехожих.

Нападника застрелили на місці поліцейські.

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