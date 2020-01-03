Різанина під Парижем: один загиблий, двоє поранених

В результаті нападу людини з ножем на перехожих в місті Вільжуїф, що на південь від Парижа, загинула одна людина і двоє поранені.

Про це заявила мер комуни Л'Aй-ле-Роз Венсан Жобрен в телеефірі BFMTV. "В результаті нападу загинула одна людина", - йдеться в повідомленні. Зазначається, що ще двоє людей постраждали, одна з них отримала серйозні поранення. Раніше повідомлялося про чотирьох постраждалих. Читайте також: У Франції чоловік влаштував стрілянину у мерії, а потім застрелився Інцидент стався в п'ятницю, 3 січня, о 14 годині в парку От-Брюйер. Невідомий напав з ножем на випадкових перехожих. Нападника застрелили на місці поліцейські.