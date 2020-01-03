У Франції чоловік влаштував стрілянину у мерії, а потім застрелився

Невідомий вистрелив у співробітника мерії міста Дрю, що на півночі Франції, та наклав на себе руки.

Про це повідомляє BFM TV з посиланням на прокурора комуни Шартр Ремі Кутана.

“Чоловік з мисливською рушницею у п'ятницю о 10 ранку прийшов до мерії (Дрю — ред.). Прийшовши до кабінету директора відділу з надання загальних послуг, він здійснив один постріл у бік чиновника перед тим як повернути зброю у свій бік”, - сказав Кутан.

За словами прокурора, невідомий ціленаправлено прийшов до конкретного чиновника.

Ймовірно, йдеться про “приватну справу”.

Як повідомило джерело, яке наближене до слідства, сьогодні вранці співробітниця мерії заявила вдома своєму чоловікові, що у неї роман з одним з її колег. Після цього чоловік відправився до мерії, аби застрелити коханця дружини.

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Викликана на місце поліція знайшла тіло чоловіка, який влаштував стрілянину та наклав на себе руки, і пораненого в ногу директора відділу.

Його було госпіталізовано.

Нині триває слідство для встановлення всіх обставин.