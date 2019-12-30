У центрі Берліна сталася стрілянина
Укрінформ
У центрі Берліна, в районі Checkpoint Charlie, де завжди багато туристів, у понеділок в обідній час пролунали постріли.
Про це повідомляє столична поліція в своєму Twitter.
«У даний час в районі Friedrichstrasse проходить поліцейська операція. За попередніми висновками, невідомий підозрюваний зробив у магазині кілька пострілів», - інформують правоохоронці.
В іншому дописі поліцейські припускають, що постріли були здійснені під час спроби пограбування в магазині. І додають, що тримають ситуацію під контролем.
Поліцейські оточили район, на місті працює велика їх кількість. Вони озброєні автоматами, спостерігають за верхніми поверхами довколишніх будинків.