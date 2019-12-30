У центрі Берліна сталася стрілянина

«У даний час в районі Friedrichstrasse проходить поліцейська операція. За попередніми висновками, невідомий підозрюваний зробив у магазині кілька пострілів», - інформують правоохоронці.

В іншому дописі поліцейські припускають, що постріли були здійснені під час спроби пограбування в магазині. І додають, що тримають ситуацію під контролем.

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Поліцейські оточили район, на місті працює велика їх кількість. Вони озброєні автоматами, спостерігають за верхніми поверхами довколишніх будинків.