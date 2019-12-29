Щонайменше двоє людей загинули внаслідок стрілянини у церкві в Техасі

В американському окрузі Таррант (штат Техас) двоє людей загинули унаслідок стрілянини в церкві.

Про це повідомляє CBS.

"Щонайменше двоє людей загинули під час стрілянини в неділю у церкві біля міста Форт-Ворт, штат Техас", - йдеться у повідомленні.

Одна людина загинула на місці події, а інша померла дорогою до лікарні.

Як зазначається, невідомий відкрив стрілянину у християнській церкві неподалік від міста Форт-Ворт. Внаслідок інциденту постраждала ще одна людина, її стан лікарі оцінюють як критичний. За словами свідків, один з парафіян церкви застрелив підозрюваного.

Як раніше повідомляло агентство, цьогоріч у Сполучених Штатах був зафіксований 41 випадок масових вбивств, що перевищує всі показники, починаючи з 70-их років минулого століття.