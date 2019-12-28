У Техасі невідомі розстріляли знімальну групу кліпу, є загиблі

В американському штаті Техас неподалік Г’юстона жертвами нападу на знімальну групу музичного кліпу стало восьмеро людей.

Про це у Twitter повідомив шериф округу Гарріс Ед Гонзалес.

«Наразі кількість жертв стрілянини становить щонайменше 8 людей. Група молодих (близько 20 років) чоловіків латиноамериканського походження знімали музичний кліп на паркувальному майданчику, коли до них на авто під’їхали невідомі та відкрили вогонь», - йдеться у дописі.

Раніше ЗМІ повідомляли, що в результаті нападу на знімальну групу загинуло двоє людей, ще четверо дістали поранення.

Причини нападу, мотиви та особи нападників з'ясовує поліція.