Рік, що минає, став рекордним за кількістю масових вбивств у Штатах

У 2019 році у Сполучених Штатах був зафіксований 41 випадок масових вбивств, що перевищує всі показники, починаючи з 70-их років минулого століття.

Про це пише Associated Press.

Мова йде про 41 інцидент і 211 загиблих. Масовим вважається вбивство чотири або більше осіб в одному і тому ж інциденті, крім нападника.

"Наймасовішими в США у 2019 році стали вбивства 12 людей у Вірджинії-Біч (штат Вірджинія) у травні та 22 осіб в Ель-Пасо (Техас) в серпні", - йдеться у повідомленні.

Згідно з дослідженням, найбільше число масових вбивств сталося в Каліфорнії. У 33-41 випадку було використано вогнепальну зброю.

Ця статистика складається з 2006 року, але і дослідження, які проводилися ще з 1970-х років, не виявили рік, в який відбулося б більше масових вбивств, ніж у 2019-му, пише АР. Другий за кількістю масових убивств став 2006-й, тоді їх було 38.

Автори дослідження стверджують, що багато масових вбивств у США не висвітлюються широко, оскільки не відбулися громадських місцях, а їх мотивами можуть бути сімейні чвари, наркоторгівля або насильство між бандами.