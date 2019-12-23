У Чикаго на вечірці сталася стрілянина, понад 13 поранених

В одному з будинків Чикаго під час вечірки сталася стрілянина, унаслідок чого постраждали щонайменше 13 осіб.

Про це повідомляє АР із посиланням на місцеву поліцію.

«Одній людині пред'явлено звинувачення у зв'язку зі стріляниною у неділю на домашній вечірці, в результаті якої 13 осіб отримали поранення, четверо з яких перебувають у критичному стані», - йдеться у повідомленні.

Постраждалі були у віці від 16 до 48 років. Всі вони отримали вогнепальні поранення.

Поліція Чикаго оголосила в неділю ввечері, що 37-річного Марціано Вайта звинувачують у незаконному застосуванні зброї. Його заарештували неподалік від місця проведення вечірки. Поліція не виключає, що нападників було двоє.

За даними слідства, інцидент не був спланованою акцією, стрілянина сталася в результаті сварки. Гості зібралися на вечірку, щоб відзначити день народження спільного друга, який був застрелений при спробі викрасти автомобіль.

Деталі інциденту з’ясовуються.