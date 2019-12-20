Стрілянина в США: загинули двоє держслужбовців

Унаслідок стрілянини в одній з державних установ міста Вінстон-Сейлем штату Північна Кароліна (США) загинули дві особи, ще двоє дістали поранення.

Про це інформує AP.

"Двоє осіб загинули та двоє поранені внаслідок стрілянини у державній установі в Північній Кароліні", - йдеться у повідомленні.

За даними влади міста Вінстон-Сейлема, загинули двоє працівників державної служби.

Про поранених повідомляється, що ушкодження у них серйозні, але небезпеки для життя не становлять.

Ведеться розслідування, поліція встановлює особу нападника.