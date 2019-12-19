У Техасі сталась стрілянина, двоє постраждалих - в критичному стані
Укрінформ
Щонайменше чотири людини отримали поранення під час стрілянини, що сталася у торговому центрі міста Сан-Антоніо в американському штаті Техас.
Про це повідомляє The Atlanta Journal-Constitution.
"Поліція розслідує стрілянину в середу ввечері в торговому центрі міста Сан-Антоніо, штат Техас, під час якої, як повідомляється, були поранені чотири людини", - йдеться у публікації.
Усіх постраждалих доставили до лікарні. Двоє осіб перебувають у критичному стані.
На даний момент стрілок не затриманий.
Інцидент стався близько 20:47 за місцевим часом. Департамент поліції Сан-Антоніо порадив громадськості триматися трохи далі від району, де сталася стрілянина.
Деталі інциденту з’ясовуються.
Як повідомляв Укрінформ, шестеро людей загинули під час багатогодинної перестрілки між двома підозрюваними та правоохоронцями у вівторок у Джерсі-Сіті штату Нью-Джерсі.