У Мексиці під час перестрілки поліції з наркокартелем загинули 14 осіб

На півночі Мексики у штаті Коауїла внаслідок стрілянини загинули десятеро членів наркокартеля та четверо поліцейських.

Про це повідомляє AP.

"Мексиканські силовики у суботу відбили напад членів наркокартеля у містечку Вілла Юніон, в штаті Коауїла, приблизно за годину їзди на південний захід від кордону штату Техас. Внаслідок стрілянини загинули щонайменше 14 людей", - заявили місцеві чиновники.

Губернатор штату Коауїла Мігель Анхель Рікельме повідомив, що стрілянина тривала понад годину. Четверо загиблих були поліцейськими. Також він сказав, що декілька людей зникли безвісти.

За словами губернатора, озброєна група бандитів, пересуваючись на автомобілях, атакувала місцеві урядові установи. Правоохоронці у відповідь знищили десятьох членів наркокартеля.

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Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп заявляв про намір офіційно визнати мексиканські наркокартелі як терористичні угруповання. Протягом останніх 15 років у Мексиці внаслідок війн між потужними наркокартелями загинули десятки тисяч людей. У деяких районах країни наркоторгівці фактично тримають усю місцеву владу у своїх руках та утримують власні добре озброєні армії.

Фото: АР