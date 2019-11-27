Трамп хоче визнати мексиканські наркокартелі терористами

Президент США Дональд Трамп має намір офіційно визнати мексиканські наркокартелі як терористичні угруповання.

Про це повідомляє BBC.

"Американський президент офіційно визнає мексиканські наркокартелі терористичними групами. Цей крок дозволить США вживати щодо них значно ширший набір заходів", - йдеться в повідомленні.

При цьому Трамп підкреслив, що вже заявив Мексиці про готовність США "прийти і повністю знищити картелі". У свою чергу, очільник МЗС Мексики заявив, що його країна не дозволить "жодних порушень національного суверенітету".

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Як відомо, Трамп пообіцяв "війну проти наркокартелів" раніше в цьому місяці після смертельного нападу їх представників на американських громадян, які подорожували територією Мексики. Так, 4 листопада в ході цього інциденту, який трапився у віддаленому районі на півночі Мексики, загинули 3 жінки та 6 дітей зі змішаної американо-мексиканської мормонської сім’ї. Після даної трагедії родичі загиблих подали в Білий Дім петицію з вимогою визнати членів наркокартелів терористами.

За останні 15 років у Мексиці внаслідок війн між потужними наркокартелями загинули десятки тисяч людей. У деяких районах країни наркоторговці фактично тримають усю місцеву владу в своїх руках й утримують власні добре озброєні армії.