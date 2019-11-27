Трамп хоче визнати мексиканські наркокартелі терористами
Про це повідомляє BBC.
"Американський президент офіційно визнає мексиканські наркокартелі терористичними групами. Цей крок дозволить США вживати щодо них значно ширший набір заходів", - йдеться в повідомленні.
При цьому Трамп підкреслив, що вже заявив Мексиці про готовність США "прийти і повністю знищити картелі". У свою чергу, очільник МЗС Мексики заявив, що його країна не дозволить "жодних порушень національного суверенітету".
Як відомо, Трамп пообіцяв "війну проти наркокартелів" раніше в цьому місяці після смертельного нападу їх представників на американських громадян, які подорожували територією Мексики. Так, 4 листопада в ході цього інциденту, який трапився у віддаленому районі на півночі Мексики, загинули 3 жінки та 6 дітей зі змішаної американо-мексиканської мормонської сім’ї. Після даної трагедії родичі загиблих подали в Білий Дім петицію з вимогою визнати членів наркокартелів терористами.
За останні 15 років у Мексиці внаслідок війн між потужними наркокартелями загинули десятки тисяч людей. У деяких районах країни наркоторговці фактично тримають усю місцеву владу в своїх руках й утримують власні добре озброєні армії.