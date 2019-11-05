Трамп зголосився допомогти Мексиці у війні з наркокартелями

Глава Білого дому заявив про готовність США разом із Мексикою оголосити війну наркокартелям та пообіцяв "стерти з лиця землі" злочинців.

Про це Трамп заявив у Twitter після трагедії в Мексиці, де випадковими жертвами стрілянини між двома бандами стали американці, в тому числі діти.

"Чудова родина та її друзі зі штату Юта опинилися між двох жорстоких наркокартелів, які стріляли один в одного, в результаті чого було вбито багато чудових американців, у тому числі маленьких дітей, а деякі зникли безвісти", - написав Трамп.

Він наголосив: якщо Мексиці потрібна допомога в очищенні від "цих монстрів", Сполучені Штати готові "швидко й ефективно" виконати цю роботу.

"Картелі стали настільки великими й потужними, що іноді потрібна армія, аби перемогти армію", - зауважив президент США.

....monsters, the United States stands ready, willing & able to get involved and do the job quickly and effectively. The great new President of Mexico has made this a big issue, but the cartels have become so large and powerful that you sometimes need an army to defeat an army! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 листопада 2019 р.

У цьому зв'язку він підкреслив, що очікує від Мехіко лише сигналу про необхідність підтримки.

"Для Мексики настав час за допомогою Сполучених Штатів розпочати війну проти наркокартелів і стерти їх з лиця землі. Ми просто чекаємо дзвінка від вашого чудового нового президента", - заявив Трамп.

Напередодні стало відомо про те, що в Мексиці бойовики наркокартелів обстріляли три автомобілі, у яких країною подорожували американці. Загинули три жінки та семеро дітей, у тому числі двоє немовлят.

Фото: The White House