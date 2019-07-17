Наркобарону Ель-Чапо дали довічне + тридцять років

Американський суд виніс офіційний вирок колишньому наркобарону-мільярдеру, відомому за прізвиськом Ель-Чапо, визначивши покарання у вигляді довічного терміну ув'язнення + 30 років, а також виплати понад $12 млрд.

Про це повідомляє у середу CNN.

"Федеральний суддя засудив Хоакіна Гусмана, відомого як Ель-Чапо (Коротун) до довічного ув'язнення + 30 років", - зазначає телеканал із посиланням на прокурорів Східного округу Нью-Йорка.

Суд також наказав Ель-Чапо виплатити $12,6 млрд.

Адвокати колишнього наркобарона готують апеляцію за передбаченою процедурою.

Сам Гусман, виступаючи в суді ще до винесення вироку, висловив неповагу до представників юстиції, заявивши, що суд є несправедливим.

Як повідомляв Укрінформ, суд США ще в лютому визнав Гусмана винним за всіма 10 пунктами звинувачення, висунутого федеральними прокурорами проти нього. Очікувалося, що кінцевий вирок має бути оголошений 25 червня, втім засідання відбулося 17 липня.

Під час розгляду справи були заслухані свідчення про катування й жахливі вбивства людей під контролем Гусмана, корупцію на урядовому рівні в Мексиці, наркокартелі, позолочені АК-74 з алмазами та втечу Ель-Чапо з мексиканської в'язниці через підземний тунель. За попередніми підрахунками, наркобарон заробив майже $14 млрд за майже два десятки років існування його картелю "Сіналоа".

Фото: PGR/Prensa Internacional/Zuma Press/TNS