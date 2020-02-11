Північна Македонія ратифікувала угоду про вступ до НАТО

Парламент Північної Македонії проголосував за ратифікацію протоколу щодо вступу країни до НАТО.

Про це повідомляє Ekathimerini.

"Законодавці Північної Македонії одноголосно ратифікували угоду про те, щоб країна, розташована на півдні Європи, стала 30-м членом військово-політичного альянсу НАТО", - йдеться у повідомленні.

Усі 114 присутніх парламентаріїв із 120-ти проголосували за ратифікацію угоди. Під час короткої церемонії біля будівлі парламенту підняли прапор НАТО.

Голосування відбулося на кілька тижнів раніше запланованого, оскільки чинний парламент має розійтися наприкінці тижня, напередодні виборів, запланованих на 12 квітня.

Іспанія - єдиний чинний член НАТО, який ще не схвалив приєднання Північної Македонії до Альянсу. Очікується, що іспанський парламент проведе голосування про ратифікацію угоди у березні.

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Як повідомлялося, 6 лютого у Брюсселі був підписаний протокол про вступ Північній Македонії до НАТО.

Після ратифікації документа всіма 29 членами Альянсу країна буде визнана тридцятим членом організації Північноатлантичного договору.

Фото з сайту ekathimerini.com