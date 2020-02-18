Північна Македонія вступить до НАТО протягом тижнів – Столтенберг

Північна Македонія вступить до НАТО протягом тижнів – Столтенберг

Укрінформ
Північна Македонія стане 30-м членом НАТО відразу після того, як всі країни-члени завершать ратифікацію Протоколу про входження, і це може відбутися вже протягом наступних тижнів.

Про це у вівторок у Брюсселі заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час зустрічі з прем’єр-міністром Північної Македонії Олівером Спасовскі (Oliver Spasovski) в штаб-квартирі Альянсу, повідомляється на сайті Північноатлантичного Альянсу.

«Столтенберг заявив, що НАТО сподівається привітати Північну Македонію в Альянсі протягом наступних тижнів. Він зауважив, що Північна Македонія брала участь у всіх зустрічах НАТО як запрошена сторона відразу після того, як всі країни-члени підписали Протокол про входження у лютому 2019 року. За його словами, відразу після того, як всі союзники завершать ратифікацію Протоколу, Північна Македонія стане 30-м членом НАТО», – йдеться у повідомленні.

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При цьому Столтенберг наголосив, що членство в НАТО є добрим для стабільності та заможності Північної Македонії, воно зробить внесок в загальну безпеку Західних Балкан та усього Євроатлантичного простору. Вступ цієї країни до НАТО, за словами керівника Альянсу, свідчить, що відданість реформам завжди отримує винагороду, і що двері НАТО залишаються відкритими.

Як повідомляв Укрінформ, парламент Північної Македонії 11 лютого проголосував за ратифікацію протоколу щодо вступу країни до НАТО.

6 лютого у Брюсселі був підписаний протокол про вступ Північній Македонії до НАТО.

Після ратифікації документа всіма 29 членами Альянсу країна буде визнана тридцятим членом організації Північноатлантичного договору.

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