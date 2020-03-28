Набуття Північною Македонією членства в НАТО засвідчує відкритість Альянсу - Маас

Вступ Північної Македонії до НАТО свідчить про те, що Альянс залишається відкритим для тих, хто відповідає його критеріям.

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Вступ Північної Македонії до НАТО підвищує безпеку та стабільність на Західних Балканах, а також є ознакою політики відкритих дверей НАТО - політики, яка допомагає забезпечити свободу, демократію та права людини», - заявив Маас.

Він привітавши нових союзників і висловив сподівання на плідну співпрацю.

За словами Мааса, глави держав та урядів Греції та Північної Македонії, які уклали історичну Преспанську угоду, продемонстрували, що «політична сміливість та дипломатична майстерність можуть у мирний спосіб подолати довгострокові блокади».

Глава німецького МЗС назвав «ще одним великим успіхом послідовної політики реформ», що їх проводить уряд Північної Македонї, той факт, що Брюссель вирішив цього тижня відкрити переговори про приєднання країни до ЄС.

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Як повідомлялося, Північна Македонія офіційно стала 30-им членом НАТО після ратифікації відповідного документа 29 країнами-членами альянсу. Офіційна церемонія підняття прапора має відбутися перед штаб-квартирою Альянсу 30 березня.

Кандидатом на членство Північна Македонія була з 1999 року після підписання так званого Плану дій щодо членства. На саміті 2008 року в Бухаресті НАТО заявив про перспективу надання балканській країні членства у разі, якщо вона вирішить суперечку з Грецією щодо назви держави.