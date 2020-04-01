Боротьба з пандемією не має порушувати права людини - ПАРЄ
На цьому наголосили у комітеті ПАРЄ із соціальних питань, здоров'я та сталого розвитку, повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Страсбурзі.
«Як ніколи після Другої світової війни, пандемія Covid-19 показала необхідність посиленого захисту прав людини, в тому числі економічних і соціальних», - заявив голова комітету ПАРЄ Луїс Лейте Рамос.
Він повідомив, що комітет підтримав проєкт відповідної резолюції під назвою «Covid-19 – ефективна відповідь із забезпеченням прав людини».
У документі, зокрема, зазначається, що під приводом боротьби з пандемією деякі країни ухвалюють рішення, які суперечать демократичним принципам.
Як повідомлялося, ПАРЄ скасувала весняну сесію через загрозу коронавірусу та заборону влади Франції проводити масові заходи.
За останніми даними, у світі підтверджено понад 905 тис. випадків Covid-19. 45 371 хворий помер, 190 710 осіб одужали.