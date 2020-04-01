"Коронакриза" коштуватиме Європі сотні мільярдів євро - експерти

Зупинка виробництва та закриття установ у зв’язку з пандемією коронавірусу коштуватиме європейським економікам сотні мільярдів євро.

Про це йдеться у підготовленому Мюнхенським інститутом економічних досліджень (Ifo) прогнозі втрат деяких європейських країн від коронакризи.

«Боротьба з коронавірусом призведе до простоїв виробництва. Вони обійдуться країнам Європи в сотні мільярдів євро. Якщо компанії будуть залишатися закритими понад місяць, втрати виробництва швидко сягнуть розмірів, які значно виходять за рамки того, що було під час усіх попередніх рецесій або стихійних лих в історії Європейського Союзу», - заявив президент Ifo Клеменс Фуест.

Він вважає, що існує нагальна потреба у заходах, які поєднали б відновлення виробництва з подальшим стримуванням епідемії.

Так, для Австрії експерти Ifo прогнозують втрати від 34 до 57 мільярдів євро за умови часткового закриття на два місяці. Це знижує річний темп зростання економіки на 8,5-14,2 процентних пунктів. Якщо простій триватиме три місяці, втрати вже сягнуть від 47 до 83 мільярдів євро, або від 11,9-20,9 процентних пунктів зростання. Кожен тиждень коштує австрійській економіці від 3 до 7 мільярдів євро.

Для Швейцарії перший варіант (часткове закриття на 2 місяці) призведе до втрат у межах від 49 до 81 мільярдів євро та уповільнить річний темп зростання економіки на 7,8 до 12,9 процентних пунктів; за 3 місяці показники вже досягають від 69 до 119 мільярдів євро та 11-19 відсоткових пунктів відповідно. Лише один тиждень виробничого карантину у Швейцарії спричиняє додаткові втрати у розмірі від 5 до 10 мільярдів.

Збитки Італії сягатимуть, за прогнозами Ifo, від 143 до 234 мільярдів євро, залежно від сценарію, та знизять річний темп зростання на 8-13,1 процентних пунктів; за три місяці втрати вже дорівнюватимуть від 200 до 342 мільярдів євро або від 11,2 до 19,1 процентних пунктів зростання. Один «неробочий» тиждень в Італії спричиняє додаткові втрати від 14 до 27 мільярдів євро.

В Іспанії, яка також сильно постраждала від коронавірусу, Інститут Ifo очікує втрати від 101 до 171 мільярд євро за умови часткового закриття на 2 місяці, що знизить річний темп зростання на 8,1 та 13,8 процентних пунктів. За три місяці витрати вже сягнуть 141-250 мільярдів євро або зменшать зростання на 11,3 до 20%. Один тиждень простою спричиняє додаткові втрати в Іспанії від 10 до 20 мільярдів євро.

Що стосується Франції, то вона, за даними Ifo, за два місяці часткового закриття компаній втрачатиме від 176 до 298 мільярдів євро, від 7,3 до 12,3 процентних пунктів економічного зростання; за три місяці збитки сягнуть вже від 247 до 436 мільярдів євро, або втрати від 10,2 до 18,0 відсоткових пунктів зростання. Один тиждень продовження карантину у Франції спричиняє додаткові збитки від 18 до 35 мільярдів євро.

У Великій Британії, яка нещодавно вийшла зі складу ЄС, два місяці часткового закриття можуть призвести до втрати від 193 до 328 мільярдів євро та зниження річного темпу приросту ВВП на 7,7-13 відсоткових пунктів; за три місяці витрати сягнуть 271-480 мільярдів євро, або 10,7 до 19,0 відсоткових пунктів зростання економіки. Один тиждень простою спричиняє додаткові втрати в розмірі від 19 до 38 мільярдів.

Як повідомлялося, у світі, за останніми даними Worldоmeters, зафіксовано 911,578 випадків коронавірусу. Одужали 190,920 людей, 45 538 – померли.