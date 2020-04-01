В Австрії з 6 квітня в супермаркети та аптеки пускатимуть лише у масках

З 6 квітня в усіх великих супермаркетах Австрії, а також аптеках, почне діяти обов’язкове носіння захисних масок для обличчя як покупцями, так і продавцями.

Відповідний указ прийнято Радою міністрів Австрії, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"За наявності механічні засоби захисту (захисні маски для обличчя – ред.), вони повинні видаватися безкоштовно клієнтам, якщо вони самі приходять без механічних засобів захисту. Як тільки ці механічні засоби захисту будуть надані власниками супермаркетів клієнтам, останні мають право заходити до торгівельної зони лише після того, як одягнуть ці засоби захисту", - йдеться в указі.

Захисні маски для рота та носа, а також рукавички також будуть зобов’язані носити і самі продавці – наразі такого обов’язкового носіння масок в Австрії немає. Перед касою мають бути встановлені захисний екран з оргскла.

Перед входом до закладів повинні бути розміщені дезінфікуючі дозатори для рук. Місця в супермаркетах, яких часто торкають покупці (наприклад ручки на дверцях холодильників), мають регулярно дезінфікуватися. Крім того, після кожного клієнта має проводитися дезінфекція ручок торгівельних візків.

У супермаркети та аптеки клієнти мають допускатися одночасно в такій кількості, щоб у приміщенні була можливість зберігати дистанцію між людьми щонайменше в 1 метр. Також у зоні кас на підлозі має бути нанесена спеціальна розмітка, яка дозволить клієнтам зберігати дистанцію в 1 метр.

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Водночас, згідно з указом, обов’язкове носіння масок клієнтами та співробітниками стосується лише супермаркетів та аптек, площа яких понад 400 квадратних метрів. У таких магазинах продовжує діяти правило про дотримання дистанцію між людьми щонайменше в 1 метр.

"Додаткові правила гігієни повинні мають застосовуватися невідкладно, але не пізніше 6 квітня 2020 року", - йдеться у документі.

Напередодні федеральний канцлер Австрії Себастіан Курц заявив про введення обов’язкового носіння масок під час відвідувань супермаркетів. Це правило почне діяти вже з середи, 1 квітня, в окремих мережах супермаркетів, які на вході кожному клієнту будуть видавати маску.

Наразі в австрійських аптеках, як і в інших країнах, спостерігається брак захисних масок та дезінфікуючих засобів. Уряд вживає заходи щодо закупівлі усього необхідного спорядження за кордоном, у найближчі дні очікуються ряд поставок. Допоки обов’язкове носіння масок стосуватиметься лише відвідувань супермаркетів, власники яких і візьмуть на себе забезпечення покупців масками.

"Ціль в середньостроковій перспективі – носіння масок не лише в супермаркетах, але й, де люди проходять поруч, де відбуваються контакти", - заявив Курц.

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За його словами, в останні дні були проведені наради з математиками та вірусологами, у ході яких, зокрема, було встановлено, що вжиті урядом заходи з обмеження поширення COVID-19 є дієвими, але "потрібно ще набагато більше обмежити поширення коронавірусу в Австрії".

"Ми знаходимося лише на початку марафону", - чесно заявив глава австрійського уряду.

Як повідомив канцлер, "правда полягає в тому, що це – затишшя перед штормом, і наскільки жахливим може бути цей шторм, можна побачити у сусідній Італії". Саме тому, підкреслив глава австрійського уряду, важливо дотримуватися усіх вжитих урядом обмежувальних заходів та дійсно звести до мінімуму соціальні контакти.