УЄФА розглядає варіанти поновлення чемпіонатів у травні, червні та вересні - ЗМІ

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) розглядає три можливі дати поновлення чемпіонатів: середина травня, червень і вересень.

Найбільш вірогідним здається поновлення чемпіонатів у червні. Про це повідомляє As.

Червень є ключовим місяцем, в якому президент УЄФА Александер Чеферін впевнений, що можна відновити чемпіонати, навіть якщо змагання проходитимуть за закритими дверима, і завершити сезон.

Найближча дата, середина травня, здається малоймовірною через нерівномірне поширення коронавірусу в Європі. В Іспанії та Італії, де епідемія почалася раніше, є надія перезапустити чемпіонат раніше. У Франції, Німеччині та Англії буде складніше

Найвіддаленіша дата, вересень, означала б необхідність переналаштування наступного сезону, можливо, зі скороченням числа команд в лігах, місцевих кубках, а також зі зміною форматів єврокубків.

УЄФА проведе збори з питання нового розкладу чемпіонатів 1 квітня.

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Як повідомлялося, віцепрезидент УЄФА Мікеле Ува заявив, що футбольні асоціації можуть отримати повну свободу у прийнятті рішень про відновлення своїх внутрішніх турнірів.

"До УЄФА входять 55 асоціацій, перед якими стоять різні виклики. Кожна асоціація отримає повну свободу приймати рішення про терміни відновлення своїх внутрішніх турнірів, визначати переможця та команди, які підвищаться або понизяться у класі. УЄФА лише призначить крайню дату для отримання списку учасників єврокубків сезону -2020/21", - сказав Ува.