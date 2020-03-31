УЄФА дозволить асоціаціям самим приймати рішення про відновлення сезону

Віцепрезидент УЄФА Мікеле Ува заявив, що футбольні асоціації можуть отримати повну свободу У прийнятті рішень про відновлення своїх внутрішніх турнірів.

Союз європейських футбольних оссоціацій, у свою чергу, призначить крайню дату для отримання списку учасників єврокубків сезону-2020/2021", - повідомляє іспанська спортивна газета AS.

"До УЄФА входять 55 асоціацій, перед якими стоять різні виклики. Кожна асоціація отримає повну свободу приймати рішення про терміни відновлення своїх внутрішніх турнірів, визначати переможця та команди, які підвищаться або понизяться у класі. УЄФА лише призначить крайню дату для отримання списку учасників єврокубків сезону -2020/2021", - сказав Ува.

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Таким чином, список учасників єврокубків може бути визначений не за змагальним принципом, а згідно з іншими критеріями.