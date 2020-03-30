УЄФА вирішить долю сезону 1 квітня

1 квітня УЄФА проведе відеоконференцію, на якій обговорять календар, контракти і трансфери.

УЄФА запросив генеральних секретарів всіх 55 національних асоціацій на відеоконференцію, яка відбудеться 1 квітня. Мета відеоконференції - обговорення варіантів нового календаря матчів, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Під час конференції розглянуть ситуацію у всіх змаганнях під егідою УЄФА, питання з контрактами гравців і систему трансферів.

Нагадаємо, у зв'язку з пандемією коронавірусу майже всі європейські чемпіонати припинені. Також безстроково призупинили Лігу чемпіонів і Лігу Європи.

УЄФА та Асоціація європейських клубів прийняли рішення дограти європейські чемпіонати до 15 липня і лише після їх завершення відновити Лігу чемпіонів і Лігу Європи.

Також УЄФА переніс проведення фіналів двох єврокубкових турнірів на невизначений термін. Спочатку фінал Ліги чемпіонів мали зіграти 30 травня в Стамбулі, а фінал Ліги Європи – 27 травня в Гданську.