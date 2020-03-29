Футбольний сезон може бути втрачений - президент УЄФА

Глава Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) Александер Чеферін заявив, що нинішній футбольний сезон може бути втрачений, якщо він не буде відновлений до кінця червня.

"Якщо нам не вдасться перезапустити сезон, ймовірно, він буде втрачений", - сказав Чеферін італійській газеті La Repubblica.

Втім, за словами президента УЄФА, існують плани А, В і С.

"При цьому три варіанти повинні початися знову в середині травня, в червні або в кінці червня. Існує також можливість дограти призупинені чемпіонати на початку наступного [сезону], почавши наступний пізніше", - зазначив словенець.

"Мені важко уявити, що всі матчі пройдуть без глядачів, але ми ще не знаємо, чи зможемо ми взагалі відновити сезон", - заявив Чеферін.

Нагадаємо, на сьогоднішній момент через пандемію коронавірусу припинені всі європейські чемпіонати (крім Білорусі), перенесені фінали Ліги чемпіонів і Ліги Європи, а чемпіонат Європи з футболу буде проведений у 2021 році