Футбольний сезон може бути втрачений - президент УЄФА
"Якщо нам не вдасться перезапустити сезон, ймовірно, він буде втрачений", - сказав Чеферін італійській газеті La Repubblica.
Втім, за словами президента УЄФА, існують плани А, В і С.
"При цьому три варіанти повинні початися знову в середині травня, в червні або в кінці червня. Існує також можливість дограти призупинені чемпіонати на початку наступного [сезону], почавши наступний пізніше", - зазначив словенець.
"Мені важко уявити, що всі матчі пройдуть без глядачів, але ми ще не знаємо, чи зможемо ми взагалі відновити сезон", - заявив Чеферін.
Нагадаємо, на сьогоднішній момент через пандемію коронавірусу припинені всі європейські чемпіонати (крім Білорусі), перенесені фінали Ліги чемпіонів і Ліги Європи, а чемпіонат Європи з футболу буде проведений у 2021 році