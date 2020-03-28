«Динамо» продовжило карантин до 5 квітня
Коронавірус
Укрінформ
Всеукраїнський карантин триватиме до 24 квітня.
«Динамо» продовжило карантин всіх команд до 5 квітня через коронавірус, повідомляє офіційний сайт киян.
Гравці продовжать підтримувати форму в індивідуальному порядку.
Раніше карантин «Динамо» був розрахований до 29 березня. Всеукраїнський карантин триватиме до 24 квітня.
Нагадаємо, що УАФ на невизначений термін призупинила всі футбольні змагання в Україні через пандемію коронавірусу. Повідомлялося, що базова дата відновлення УПЛ - 15 травня.