«Динамо» продовжило карантин до 5 квітня

Всеукраїнський карантин триватиме до 24 квітня.

«Динамо» продовжило карантин всіх команд до 5 квітня через коронавірус, повідомляє офіційний сайт киян.

Гравці продовжать підтримувати форму в індивідуальному порядку.

Раніше карантин «Динамо» був розрахований до 29 березня. Всеукраїнський карантин триватиме до 24 квітня.

Нагадаємо, що УАФ на невизначений термін призупинила всі футбольні змагання в Україні через пандемію коронавірусу. Повідомлялося, що базова дата відновлення УПЛ - 15 травня.