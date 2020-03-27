Скрипник спростував інформацію про перехід в «Динамо»

Головний тренер «Зорі» назвав усе чутками.

Головний тренер «Зорі» Віктор Скрипник заперечив інформацію про те, що він може очолити київське «Динамо», повідомляє footboom.com.

«Щодо «Динамо» вже було спростування. Зокрема, від Ігоря Суркіса. Мені додати до цього нічого. І я нічому не дивуюся, скільки я у футболі, стільки про себе читаю подібне.

З цієї ж серії і новина про те, що я міг опинитися в «Локомотиві» і московському «Динамо» - чутки футболу, не більше. Одне можу сказати - у мене чинний контракт з ФК «Зоря», і мене тут зараз все влаштовує», - сказав Скрипник.

Раніше деякі ЗМІ повідомили, що влітку «Динамо» очолить Скрипник. Президент київського клубу Ігор Суркіс назвав цю інформацію фейком. Він підкреслив, що не вів переговори з тренером «Зорі».

Нагадаємо, що УАФ на невизначений термін призупинила всі футбольні змагання в Україні через пандемію коронавірусу. «Зоря» на вимушену перерву пішла на другому місці УПЛ, випереджаючи «Динамо» за результатами особистих зустрічей.