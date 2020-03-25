Наближені до «Динамо» ЗМІ заперечують, що Скрипник очолить київський клуб

Влітку головний тренер «Зорі» Віктор Скрипник може змінити в «Динамо» Олексія Михайличенка.

Телеграм-канал наближених до «Динамо» журналістів Андрія Шахова та Андрія Шахова-молодшого «Шах і Шах» заперечує інформацію, що головний тренер «Зорі» Віктор Скрипник змінить Олексія Михайличенка в «Динамо».

«Наскільки нам відомо, інформація про те, що Віктор Скрипник влітку очолить «Динамо», є недостовірною», - сказано в заяві.

Сьогодні журналіст «Футбольного формату» Олег Ящук повідомив, що головний тренер «Зорі» Віктор Скрипник влітку змінить Олексія Михайличенка на посаді головного тренера «Динамо».

50-річний Скрипник раніше тренував «Вердер» і «Ригу», Михайличенка призначили на посаду в серпні 2019 року.

Нагадаємо, після 23 турів чемпіонату України «Зоря» випереджає «Динамо» в турнірній таблиці УПЛ за статистикою особистих зустрічей. Кияни в цьому сезоні взяли 1 очко в 2 матчах з луганчанами - 2:2 і 1:2.