Скрипник - кращий тренер 23 туру футбольного чемпіонату УПЛ

Наставник луганського футбольного клубу "Зоря" Віктор Скрипник став кращим тренером 23-го туру чемпіонату України.

Таке рішення прийняло у понеділок Всеукраїнське об'єднання тренерів, повідомляє Укрінформ.

15 березня луганська команда змогла перемогти лідера чемпіонату - донецький "Шахтар" - 1:0. М'яч забив Богдан Михайличенко.

Обігравши "гірників" і скориставшись нічиєю київського "Динамо" у матчі з чернігівської "Десною" (1:1), "Зоря" піднялася на друге місце у турнірній таблиці. Команда Скрипника зрівнялася з киянами за очками, але випереджає їх за рахунок переваги в особистих зустрічах.