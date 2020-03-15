Головний тренер «Зорі» вважає, що УПЛ потрібно зупинити

Віктор Скрипник готовий до паузи в чемпіонаті України.

Головний тренер «Зорі» Віктор Скрипник підвів підсумки переможного матчу з «Шахтарем» (1: 0) в 23-му турі УПЛ і вважає, що в чемпіонаті України потрібно зробити паузу в зв'язку з пандемією коронавірусу, повідомляє офіційний сайт «Зорі».

«Ми вперше грали без уболівальників. Це накладає негативний відбиток. Коли ти граєш вдома і бачиш, що трибуни живуть і підтримують твою команду, від цього завжди легше. Але зараз, ті події, які відбуваються в усьому світі, накладають відбиток. Якщо зараз буде пауза, і ми розуміємо, що чемпіонат не закінчується, то готуємося далі. Зачекаємо на вівторок.

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Я думаю, що потрібно зробити паузу. Давайте заспокоїмося, а потім всі разом з уболівальниками гратимемо у футбол. Будемо радіти футболу, а не переживати за те, що зараз відбувається в світі», - сказав Скрипник на післяматчевій прес-конференції.

Відзначимо, що наступного тижня УПЛ можуть зупинити після наради з УЄФА.

«Зоря» йде на другому місці УПЛ, відстаючи від «Шахтаря» на 13 очок.