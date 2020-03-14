17 березня можуть відмінити футбольний сезон в Україні

Усе залежить від рішень відеоконференції УЄФА.

Доля нинішнього сезону української Прем'єр-ліги вирішиться 17 березня, коли УЄФА проведе відеоконференцію за участю 55 національних асоціацій, повідомляє телеканал «Футбол».

Головний футбольний орган Європи обговорить план дій в умовах пандемії коронавірусу. Під час тієї ж конференції планують обговорити долю Євро-2020, який можуть перенести на наступний рік.

Сьогодні і завтра матчі елітного українського дивізіону зіграють без глядачів.

Нагадаємо, через пандемію коронавірусу вже припинені найбільші європейські чемпіонати в Англії, Німеччині, Італії, Іспанії, Франції та Нідерландах. УЄФА також скасував матчі Ліги чемпіонів і Ліги Європи.