Де дивитися матчі 23 туру футбольної Прем'єр-ліги України

Черговий, 23-й тур чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги розпочнеться в суботу, 14 березня, львівським дербі.

Поєдинок на стадіоні "Україна" між "Львовом" і "Карпатами" о 14.00 покаже телеканал "Футбол 2", повідомляє Укрінформ.

Перший ігровий день туру продовжать протистояння "Дніпра-1" і "Маріуполя" (17.00; "Уніан-ТВ"), "Олександрії" і ковалівського "Колоса" (17.00; "Футбол 2").

Завершиться 23-й тур у неділю, 15 березня, поєдинками луганської "Зорі" з донецьким "Шахтарем" (14.00; "Уніан-ТВ"), київського "Динамо" з чернігівською "Десною" (17.00; "2+2"), донецького "Олімпіка" з полтавською "Ворсклою" (19.30; "Футбол 1").

Усі матчі пройдуть без глядачів через пандемію коронавіруса.

Читайте також: Мінмолодьспорту видало наказ про запобігання поширенню коронавірусу

Турнірне становище:

перша шістка: "Шахтар" - 59 очок, "Динамо" - 45, "Зоря" - 43, "Десна" - 42, "Олександрія" - 37, "Колос" - 26;

друга шістка: "Маріуполь" - 25, "Дніпро-1" - 25, "Львів" - 20, "Ворскла" - 20, "Олімпік" - 18, "Карпати" - 13.