"Олександрія" обіграла "Колос" у чемпіонаті України з футболу

Футболісти "Олександрії" перемогли ковалівський "Колос" у 23-у турі чемпіонату України серед команд Прем'єр-ліги.

Матч на стадіоні "Ніка" в Олександрії завершився з рахунком 4:2, повідомляє Укрінформ.

М'ячі забили: Дмитро Гречишкін (45+1 хвилина), Василь Грицук (54, з пенальті), Кирило Ковалець (64) та Максим Задерака (90) - у складі господарів поля; Станіслав Сорокін (36) і Володимир Лисенко (80) - у гостей.

"Дніпро-1" обіграв вдома "Маріуполь" - 2:0. Відзначилися Олексій Хобленко, який на 64-й хвилині реалізував пенальті, та Владислав Супряга (90).

Гра між львівськими клубами ФК "Львів" та "Карпати" закінчилася внічию - 1:1. Обидва м'ячі на стадіоні "Україна" забили гравці "Львова". На 27-й хвилині - Антон Братков (у власні ворота), а на 50-й Матеус Яковеллі (у ворота "Карпат").

На 87-й хвилині хавбек "Карпат" Єгор Назарина, а на 89-й Микита Татарков зі "Львова" не реалізували пенальті.

Вилучення: Геннадій Пасіч ("Карпати", 87).

Завершиться 23-й тур у неділю, 15 березня, поєдинками луганської "Зорі" з донецьким "Шахтарем" (початок о 14.00, транслюватиме телеканал "Уніан-ТВ"), київського "Динамо" з чернігівською "Десною" (17.00, "2+2"), донецького "Олімпіка" з полтавською "Ворсклою" (19.30, "Футбол 1").

Усі матчі проходять без глядачів через пандемію коронавірусу.

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Турнірне становище:

перша шістка: "Шахтар" - 59 очок (після 22-х ігор), "Динамо" - 45 (22), "Зоря" - 43 (22), "Десна" - 42 (22), "Олександрія" - 40 (23), "Колос" - 26 (23);

друга шістка: "Дніпро-1" - 28 (23), "Маріуполь" - 25 (23), "Львів" - 21 (23), "Ворскла" - 20 (22), "Олімпік" - 18 (22), "Карпати" - 14 (23).