Збірна України може не зіграти проти Франції та Польщі
Генеральний секретар Української асоціації футболу Юрій Запісоцький прокоментував процес підготовки головної команди країни до матчів з Францією на Польщею, повідомляє телеканал «Футбол».
Найближчі матчі головної команди країни можуть відмінити через пандемію коронавірусу. Тим не менш, Запісоцький запевняє, що УАФ готується до матчів при порожніх трибунах і чекає на офіційні рішення УЄФА або польского та французського урядів.
«Питання №1 – найближчі матчі національної збірної. І ми готуємося до їх проведення в закритому режимі, без глядачів. І якщо раптом буде рішення УЄФА або урядів Польщі та Франції, ми оперативно на них відреагуємо.
З представниками італійського штабу збірної України є перманентний контакт. Наш спортивний відділ працює як з нашими колегами із тренерського штабу, так і з легіонерами, зокрема з Малиновським, що в постійному контакті з медичним штабом «Аталанти». Тому питання абсолютно контрольоване, а щодо його виклику, то його найближчим часом вирішать», - розповів Запісоцький.
Нагадаємо, матчі з Францією та Польщею планують зіграти 27 та 31 березня. Вже наступного тижня УЄФА може оголосити про відкладення Євро-2020 у зв’язку з пандемією коронавірусу.