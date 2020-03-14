Збірна України може не зіграти проти Франції та Польщі

УАФ чекає на офіційні новини про відміну матчів збірних.

Генеральний секретар Української асоціації футболу Юрій Запісоцький прокоментував процес підготовки головної команди країни до матчів з Францією на Польщею, повідомляє телеканал «Футбол».

Найближчі матчі головної команди країни можуть відмінити через пандемію коронавірусу. Тим не менш, Запісоцький запевняє, що УАФ готується до матчів при порожніх трибунах і чекає на офіційні рішення УЄФА або польского та французського урядів.

«Питання №1 – найближчі матчі національної збірної. І ми готуємося до їх проведення в закритому режимі, без глядачів. І якщо раптом буде рішення УЄФА або урядів Польщі та Франції, ми оперативно на них відреагуємо.

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З представниками італійського штабу збірної України є перманентний контакт. Наш спортивний відділ працює як з нашими колегами із тренерського штабу, так і з легіонерами, зокрема з Малиновським, що в постійному контакті з медичним штабом «Аталанти». Тому питання абсолютно контрольоване, а щодо його виклику, то його найближчим часом вирішать», - розповів Запісоцький.

Нагадаємо, матчі з Францією та Польщею планують зіграти 27 та 31 березня. Вже наступного тижня УЄФА може оголосити про відкладення Євро-2020 у зв’язку з пандемією коронавірусу.