Футбольні матчі України з Францією та Польщею скасують або перенесуть

Всі заплановані на березень товариські поєдинки футбольних збірних через ситуацію з коронавірусів будуть скасовані або перенесені на інші дати.

Таким чином, Таким чином, команда Андрія Шевченка не зможе 27 березня зіграти з Францією у Сен-Дені, а 31 березня - з Польщею в Хожуві, повідомляє Zbirna.com.

Скоріш за все, про це, а також про перенесення Євро-2020 на 2021 рік, буде оголошено 17 березня під час організованої УЄФА відеоконференції.

Раніше повідомлялося, що обидва матчі пройдуть без глядачів.