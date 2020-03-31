Інфекціоністи у США побачили прогрес від соціального дистанціонування

Після введення в США карантинних заходів, й зокрема правил соціального дистанціонування, з'явилися перші "проблиски" щодо уповільнення темпів поширення коронавірусу COVID-19 в окремих регіонах країни.

Про це заявив у вівторок телеканалу CNN директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США доктор Ентоні Фаучі.

"Ми починаємо бачити проблиски, які підтверджують, що соціальне дистанціювання насправді має певний ефект на поширення коронавірусу", - цитує телеканал американського чиновника.

У цьому зв'язку Фаучі висловив сподівання, що вже скоро ситуація може досягти переломного моменту. Однак, він визнав, що поки таких підтверджень не видно.

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За офіційною статистикою, наразі в окремих регіонах США спостерігається уповільнення темпів захворювання на коронавірус COVID-19. Поки зарано говорити точну причину цього спаду, однак ці ознаки з’явилися після того, як федеральна та місцева влада в штатах закликала людей залишатися вдома, уникати натовпів й утримувати соціальну дистанцію – щонайменше шість футів або двох метрів.

Як повідомляв Укрінформ, наразі США поки лідирують за кількістю хворих на коронавірус людей в порівнянні з іншими країнами. За останніми даними, у Сполучених Штатах наразі налічується понад 181 тисяча інфікованих з 846,1 тисячі хворих на коронавірус в усьому світі.