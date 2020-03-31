Європарламент хоче провести правову оцінку нового надзвичайного закону в Угорщині

Президент Європарламенту Девід Сассолі офіційно звернувся до Єврокомісії з проханням надати правову оцінку щодо надзвичайного закону, прийнятого Парламентом Угорщини, яким Уряду країни надаються надзвичайні повноваження в організації заходів з протидії коронавірусу.

Повідомлення про це оприлюднене на сайті Європейського Парламенту.

"Ми хочемо вийти з цієї кризи так, щоб наша демократія залишалася недоторканою. Ми запросили Європейську Комісію, як наглядача за дотриманням Угод ЄС, оцінити, чи відповідає новий закон, прийнятий в Угорщині, статті 2 Угоди ЄС. Всі країни-члени ЄС мають обов'язок дотримуватися та захищати ці фундаментальні цінності. На наше переконання, парламент має залишатися відкритим, а преса — вільною. Нікому не має бути дозволено використати цю пандемію для підриву наших свобод", - заявив Сассолі.

Як вже повідомлялося, Стаття 2 Угоди ЄС наголошує, що Євросоюз «оснований на цінностях поваги до людської гідності, свободи, демократії, рівності, верховенства права та поваги до прав людини, включаючи права осіб, що належать до меншин».

Вчора, в понеділок, Парламент Угорщини проголосував за продовження надзвичайного стану у країні та надав прем’єр-міністру Віктору Орбану додаткові повноваження для боротьби з коронавірусом. Цей закон надає Уряду країни право прямих управлінських рішень, яке не обмежено у часі, і передбачає кримінальну відповідальність за поширення дезінформації або хибної інформації, яка "підриває зусилля уряду у захисті здоров’я громадян".

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Закон викликав неоднозначні оцінки політичних сил в самій Угорщині та критику з боку Європейських інституцій. Зокрема, сьогодні зі спеціальною заявою щодо необхідності дотримання демократичних норм та принципів пропорційності, а також тимчасового характеру надзвичайних заходів в країнах ЄС виступила Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона, зокрема, зазначила, що Єврокомісія буде здійснювати уважний моніторинг дотримання цих правил в країнах-членах.