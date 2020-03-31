Угорському прем’єру надали додаткові повноваження у боротьбі з коронавірусом
Про це повідомляє Hungary Today.
"Парламент (Угорщини – ред.) у понеділок схвалив законопроєкт, який продовжує надзвичайний стан та надає уряду спеціальні повноваження для запровадження надзвичайних заходів щодо зупинки поширення коронавірусу", - йдеться у повідомленні.
За законопроєкт, який був розглянутий за скороченою процедурою, проголосували 137 депутатів, проти – 53.
Зазначається, що до голосування опозиційні партії заявили, що не будуть підтримувати цей законопроєкт, поки в документі не буде прописана дата припинення «спецповноважень».
Як повідомляє газети, відтепер уряд Орбана зможе запроваджувати заходи, які "відхиляються" від законодавства, для «забезпечення здоров’я, безпеки й економічної стабільності людей».
Фото: Getty Images