Угорському прем’єру надали додаткові повноваження у боротьбі з коронавірусом

Парламент Угорщини проголосував за продовження надзвичайного стану у країні та надав прем’єр-міністру Віктору Орбану додаткові повноваження для боротьби з коронавірусом.

Про це повідомляє Hungary Today.

"Парламент (Угорщини – ред.) у понеділок схвалив законопроєкт, який продовжує надзвичайний стан та надає уряду спеціальні повноваження для запровадження надзвичайних заходів щодо зупинки поширення коронавірусу", - йдеться у повідомленні.

За законопроєкт, який був розглянутий за скороченою процедурою, проголосували 137 депутатів, проти – 53.

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Зазначається, що до голосування опозиційні партії заявили, що не будуть підтримувати цей законопроєкт, поки в документі не буде прописана дата припинення «спецповноважень».

Як повідомляє газети, відтепер уряд Орбана зможе запроваджувати заходи, які "відхиляються" від законодавства, для «забезпечення здоров’я, безпеки й економічної стабільності людей».

Фото: Getty Images