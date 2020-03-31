У Нідерландах планують продовжити карантин

У Нідерландах мають намір продовжити і посилити запроваджені заходи, спрямовані на запобігання поширенню коронавірусу.

Про це повідомляє NOS.

“Уряд оголосить про заходи, що через коронавірус були запроваджені до 6 квітня, вони будуть продовжені”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що жодних подробиць наразі невідомо. Над пакетом додаткових заходів експерти працювали вчора та будуть ще й сьогодні.

Читайте також: У Нідерландах військові медики допомагають в лікарнях

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте сьогодні о 19:00, за місцевим часом, має оголосити зміни.

Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах було ухвалено рішення закрити до 6 квітня школи, дитсадки, бари, ресторани, спортклуби.

Згодом запровадили додаткові заходи, спрямовані на запобігання поширенню коронавірусу. Зокрема, всі заходи та зустрічі в Нідерландах заборонені до 1 червня. Це стосується і подій, на які збирається менш як 100 осіб. Людей закликали не наближатися одне до одного ближче, ніж на 1,5 метра. За порушення передбачено штраф у розмірі 400 євро.