Коронавірус у Нідерландах: за добу - 884 нових хворих і 93 померлих

У Нідерландах, станом на 30 березня 2020, кількість хворих зросла до 11 750.

Про це повідомляє Національний інститут охорони здоров’я Нідерландів (RIVM).

“За останню добу 93 пацієнти померли, виявлено 884 нових хворих. Загалом (у країні - ред.) 11 750 хворих і 864 померлих”, - повідомили в Національному інституті охорони здоров’я Нідерландів.

Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах запровадили додаткові заходи, спрямовані на запобігання поширенню коронавірусу.

Зокрема, всі заходи та зустрічі в Нідерландах заборонені до 1 червня. Це стосується і подій, на які збирається менш як 100 осіб. Людей закликали не наближатися одне до одного ближче, ніж на 1,5 метра. За порушення передбачено штраф у розмірі 400 євро.

Також до 6 квітня будуть закриті школи, дитсадки, бари, ресторани, спортклуби. Супермаркети працюватимуть. Через коронавірус скасували щорічний пісенний конкурс "Євробачення-2020", який мав проходити у Роттердамі.

За даними Worldоmeters, у світі станом на ранок 30 березня зафіксовано 725 230 випадків коронавірусу, з них 34 034 летальних, 152 185 осіб одужали.

Фото: АА