Коронавірус у Нідерландах: за добу - 884 нових хворих і 93 померлих
Про це повідомляє Національний інститут охорони здоров’я Нідерландів (RIVM).
“За останню добу 93 пацієнти померли, виявлено 884 нових хворих. Загалом (у країні - ред.) 11 750 хворих і 864 померлих”, - повідомили в Національному інституті охорони здоров’я Нідерландів.
Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах запровадили додаткові заходи, спрямовані на запобігання поширенню коронавірусу.
Зокрема, всі заходи та зустрічі в Нідерландах заборонені до 1 червня. Це стосується і подій, на які збирається менш як 100 осіб. Людей закликали не наближатися одне до одного ближче, ніж на 1,5 метра. За порушення передбачено штраф у розмірі 400 євро.
Також до 6 квітня будуть закриті школи, дитсадки, бари, ресторани, спортклуби. Супермаркети працюватимуть. Через коронавірус скасували щорічний пісенний конкурс "Євробачення-2020", який мав проходити у Роттердамі.
За даними Worldоmeters, у світі станом на ранок 30 березня зафіксовано 725 230 випадків коронавірусу, з них 34 034 летальних, 152 185 осіб одужали.
Фото: АА