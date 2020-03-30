У Нідерландах маски продають навіть у магазинах мобільного зв'язку

У Нідерландах у продажі знову з'явилися медичні маски - не лише в аптеках, а й у магазинах.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

Зокрема, в районі Схевенінген, що в Гаазі, медичні маски можна придбати також в магазині мобільного зв'язку. Одноразові медичні маски коштують там 1 євро, а за 15 євро можна придбати багаторазову маску з фільтрами.

У Нідерландах у продажі знову з'явилися медичні маски / Фото: Ірина Драбок, Укрінформ

Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах відкликали 600 тисяч бракованих медичних масок стандарту FFP2 китайського виробництва.