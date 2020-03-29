У Нідерландах за добу – 1104 нових випадки коронавірусу, 132 померлих

У Нідерландах кількість хворих зросла до 10 866, з них 771 людина померла.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі з посиланням на Національний інститут охорони здоров’я Нідерландів (RIVM).

“За останню добу 132 пацієнти померли, виявлено 1104 нових хворих. Загалом (у країні - ред.) 10 866 хворих і 771 померлий”, - інформують в установі.

Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах запровадили додаткові заходи, спрямовані на запобігання поширенню коронавірусу. Зокрема, всі заходи та зустрічі в Нідерландах заборонені до 1 червня. Це стосується і подій, на які збирається менш як 100 осіб. За порушення передбачено штраф у розмірі 400 євро.

Читайте також: У Нідерландах з лікарень вилучили 600 тисяч бракованих масок з Китаю

Крім того, у країні до 31 березня закриті всі музеї, скасовано концерти, виставки, служби у церквах. Також прийнято рішення закрити до 6 квітня школи, дитсадки, бари, ресторани, спортклуби.

Людей закликали не наближатися одне до одного ближче, ніж на 1,5 метра.

Через коронавірус скасували щорічний пісенний конкурс "Євробачення-2020", який мав проходити у Роттердамі.

За даними Worldоmeters, у світі зафіксовано 678 905 випадків коронавірусу, з них 31 767 летальних, 146 319 людей одужали.

Фото: AA