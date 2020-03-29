У Нідерландах з лікарень вилучили 600 тисяч бракованих масок з Китаю
Укрінформ
У Нідерландах з лікарень було відкликано 600 тисяч китайських медичних масок.
Про це повідомляє NOS.
“З 1,3 мільйона так званих масок стандарту FFP2 відкликано 600 тисяч”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що використовуючи такі маски під час лікування пацієнтів з коронавірусом, медики наражаються на небезпеку, адже маски погано прилягають до обличчя та мають неякісні фільтри.
Міністерство охорони здоров'я Нідерландів запевнило, що браковані маски були вилучені з лікарень.
Водночас медики наголосили, що дуже важливо тестувати усі маски перед їх використанням.
Нині лікарі вимушені стерилізувати вже використані маски, а потім знову одягати їх.
За даними Worldmeters, у світі зафіксовано 678 073 випадків коронавірусу, з них 31 746 летальних, 146 319 осіб одужали.
фото: АА