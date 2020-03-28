У Нідерландах за добу - 1159 нових випадків коронавірусу

Станом на середину дня 28 березня у Нідерландах кількість хворих на коронавірусну інфекцію зросла до 9762. Зафіксовано 93 летальні випадки.

Про це повідомляє Національний інститут охорони здоров’я Нідерландів (RIVM).

“За останню добу 93 пацієнти померли, виявлено 1159 нових хворих. Загалом 9762 хворих і 639 померлих”, - повідомили в Національному інституті охорони здоров’я Нідерландів.

Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах до 1 червня заборонені усі масові заходи. Заборона також стосується подій, на які збирається менш як 100 осіб. За порушення передбачено штраф у розмірі 400 євро. До 6 квітня закриті школи, дитсадки, бари, ресторани, спортклуби. Супермаркети працюватимуть. Людей закликали дотримуватися дистанції, не наближатися одне до одного ближче, ніж на 1,5 метра. Втім, як заявив прем'єр-міністр Рютте, заходи довелося додатково посилити, оскільки багато людей не дотримуються запроваджених обмежень.

Також через коронавірус скасували щорічний пісенний конкурс Євробачення-2020, який цього року мав проходити у Роттердамі. Ігри Нескорених 2020 перенесли на 2021 рік.

На даний момент кількість підтверджених випадків коронавірусу у світі (з початку пандемії) наразі становить 605 262. Ці випадки зафіксовані у 199 країнах. 27 607 пацієнтів померли, 134 074 одужали.

Майже половина всіх відомих випадків коронавірусу діагностована у США (104 тисячі 256 випадків), Італії (86,5 тисяч) та КНР (81 тисяча 394).

Фото: AA