У Нідерландах за добу - 1159 нових випадків коронавірусу
Про це повідомляє Національний інститут охорони здоров’я Нідерландів (RIVM).
“За останню добу 93 пацієнти померли, виявлено 1159 нових хворих. Загалом 9762 хворих і 639 померлих”, - повідомили в Національному інституті охорони здоров’я Нідерландів.
Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах до 1 червня заборонені усі масові заходи. Заборона також стосується подій, на які збирається менш як 100 осіб. За порушення передбачено штраф у розмірі 400 євро. До 6 квітня закриті школи, дитсадки, бари, ресторани, спортклуби. Супермаркети працюватимуть. Людей закликали дотримуватися дистанції, не наближатися одне до одного ближче, ніж на 1,5 метра. Втім, як заявив прем'єр-міністр Рютте, заходи довелося додатково посилити, оскільки багато людей не дотримуються запроваджених обмежень.
Також через коронавірус скасували щорічний пісенний конкурс Євробачення-2020, який цього року мав проходити у Роттердамі. Ігри Нескорених 2020 перенесли на 2021 рік.
На даний момент кількість підтверджених випадків коронавірусу у світі (з початку пандемії) наразі становить 605 262. Ці випадки зафіксовані у 199 країнах. 27 607 пацієнтів померли, 134 074 одужали.
Майже половина всіх відомих випадків коронавірусу діагностована у США (104 тисячі 256 випадків), Італії (86,5 тисяч) та КНР (81 тисяча 394).
Фото: AA