Кількість померлих від Covid-19 у Британії перевищила 1000

У Великій Британії загальна кількість померлих унаслідок епідемії коронавірусу становить 1 019 людей.

Про це інформує BBC.

"Кількість людей, які померли внаслідок епідемії коронавірусу у Великій Британії, досягла 1,019 осіб", - йдеться у повідомленні.

Останні дані уряду, оприлюднені в суботу, показали, що у Британії протягом останньої доби померли 260 осіб. Кількість смертей на 34% перевищує показник п'ятниці.

Це найвищий показник у Британії з початку спалаху коронавірусу.

Наразі у Великій Британії зафіксовано 17 089 підтверджених випадків коронавірусу.

Як повідомлялося, станом на 28 березня у світі понад 600 тис. людей у 199 країнах заразилися коронавірусом, більше 28 тис. людей померли.