У Нідерландах військові медики допомагають в лікарнях

Через коронавірус у Нідерландах військові медики взялися допомагати колегам, які працюють у лікарнях.

Про це повідомляє NOS.

“18 військовослужбовців, які мають медичну освіту надають допомогу лікарні Гелдерсе Валлей (Gelderse Vallei) в місті Еде ”, - йдеться у повідомленні.

За словами міністра оборони Нідерландів Анк Бейлевельд, 12 медсестер та 6 лікарів постійно працюватимуть у лікарні, щоб гарантувати безперервну допомогу.

Vandaag arriveren de 12 verpleegkundigen en 6 artsen van #defensie bij ziekenhuis @GelderseVallei. De militairen draaien vanaf morgen maart op reguliere basis mee in het ziekenhuis om de continuïteit van zorg te kunnen garanderen. https://t.co/mrJHlW4VAg — Ank Bijleveld (@MinBijleveld) March 30, 2020

Зазначається, що це перший раз, коли лікарню підтримують військові медики.

Інші лікарні країни також можуть розраховувати на таку допомогу.

Також військові були залучені до перевезення пацієнтів з коронавірусом з однієї лікарні до іншої. А ще вони надавали допомогу у будинках для літніх.

Як повідомляв Укрінформ, станом на середину дня 29 березня у Нідерландах кількість хворих зросла до 10 866.

У країні запровадили додаткові заходи, спрямовані на запобігання поширенню коронавірусу. Зокрема, всі заходи та зустрічі в Нідерландах заборонені до 1 червня. Це стосується і подій, на які збирається менш як 100 осіб. Людей закликали не наближатися одне до одного ближче, ніж на 1,5 метра. За порушення передбачено штраф у розмірі 400 євро.

Також прийнято рішення закрити до 6 квітня школи, дитсадки, бари, ресторани, спортклуби.

Через коронавірус скасували щорічний пісенний конкурс "Євробачення-2020", який мав проходити у Роттердамі.