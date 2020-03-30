Україна долучиться до платформи ЮНЕСКО з обміну інформацією про коронавірус

Україна долучиться до відкритої платформи з обміну досвідом, зокрема науковою інформацією, щодо боротьби та подолання наслідків пандемії COVID-19, яка буде створена під егідою ЮНЕСКО.

Про це поінформував перший заступник міністра освіти і науки Юрій Полюхович, який взяв участь у віртуальному міністерському діалозі щодо COVID-19 та відкритої науки 30 березня 2020 року, повідомляється на Урядовому порталі.

“Сьогодні під егідою ЮНЕСКО відбувся старт загальносвітового діалогу з проблематики COVID-19 з точки зору науки. Йдеться про об'єднання зусиль вчених усіх країн для подолання пандемії коронавірусу та її наслідків на принципах відкритої науки”, – розповів Полюхович.

Він пояснив, що буде створена єдина платформа, де триватиме відкритий обмін науковими даними, ініціативами та інноваціями у сфері індивідуального захисту, лікування, моніторингу та прогнозування поширення вірусу. Також вона матиме й блок з подолання соціальних та економічних наслідків, зокрема продовження освітнього процесу.

“Прийняття політичних рішень для подолання пандемії коронавірусу неможливе без врахування професійної експертної думки наукової спільноти. Про це сьогодні було особливо наголошено на високому міжнародному рівні. Інвестиції в науку необхідні навіть в умовах економічної кризи. Це був сигнал для урядів усіх країн, і я робитиму все можливе, щоб його почули в Україні”, - зазначив Полюхович.

Загалом на інтернет-конференції були представлені понад 170 країн.

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Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів 25 березня ввів режим надзвичайної ситуації на всій території України і продовжив до 24 квітня запроваджений 12 березня карантин з метою запобігання поширенню COVID-19.

В Україні станом на ранок 30 березня офіційно підтверджено 480 випадків зараження коронавірусом, з них 11 летальних, 6 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 62 нових випадки.