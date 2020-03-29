Сейм Польщі антикризовим законом вніс поправки до виборчого кодексу

Польський парламент у рамках голосування за закон про антикризову програму на підтримку економіки країни вніс поправки до виборчого кодексу - за півтора місяця до президентських виборів.

Зокрема, змінами передбачено кореспонденційне голосування особами, які перебувають на карантині або мають понад 60 років, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Проти цих змін виступають опозиційні сили, які наголошують, що таким чином партія влади “Право і Справедливість” (PiS) хоче провести травневі президентські вибори в умовах стану епідемії.

“Виборчий кодекс не можна змінювати за пів року до виборів, а ми перебуваємо у виборчому періоді. Він розпочався з моменту оголошення виборчої кампанії, збирання підписів”, - заявив лідер Польської селянської партії, кандидат у президенти Владислав Косіняк-Камиш.

Кандидат від лівих сил Роберт Бєдронь зазначив, що PiS хоче за будь-що провести вибори “ціною здоров’я і безпеки поляків”.

Як повідомлялося, останнім часом більшість кандидатів у президенти Польщі закликають перенести вибори на пізніший термін у зв’язку зі станом епідемії та неможливістю вести виборчу кампанію.

Згідно з польським законодавством, вибори може бути перенесено лише у разі запровадження надзвичайного стану. Кілька днів тому лідер PiS Ярослав Качинський заявив, що зараз передумов до запровадження такого стану немає.

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Президентські вибори в Польщі мають відбутися 10 травня. Згідно з останніми соцопитуваннями, найбільше шансів на перемогу має чинний президент Анджей Дуда, якого підтримує PiS.