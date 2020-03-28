Польський Сейм затвердив антикризову програму на €45 мільярдів
Зокрема, передбачається, що трудові мігранти з інших країн, у тому числі із України, можуть розраховувати на автоматичне продовження терміну дії робочих віз і карт перебування на період епідемії і щонайменше 30 днів після її завершення, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Загалом, антикризовий пакет у Польщі складатиметься з п’яти основних блоків: захисту робочих місць, підтримки системи охорони здоров’я, безпеки фінансової системи, підтримки підприємництва, а також розвитку інвестицій в публічному секторі.
Підприємцям, які у зв’язку з епідемією коронавірусу матимуть значне зниження доходів, держава покриє 40% зарплат працівникам до рівня середньої зарплати. У випадку продовження терміну закриття дитсадків та шкіл, батькам, які залишатимуться вдома з малолітніми дітьми (до 8-ми років) надаватиметься соціальна допомога терміном до 14 днів.
Уряд Польщі також планує звільнити маленькі фірми (до 9 осіб) від сплати соціальних відрахувань на три місяці, якщо фірму було зареєстровано до 1 лютого.
У пакеті підтримки бізнесу передбачаються кредитні гарантії, мікропозики, часткове відновлення роботи в неділю закладів торгівлі, а також тимчасове призупинення соціальних відрахувань до бюджету.
Згідно з планами уряду, для підтримки системи охорони здоров’я буде виділено 7,5 млрд злотих (понад 1,7 млрд євро) на забезпечення лікарень та медичних установ усім необхідним для протидії коронавірусу, а також модернізації усієї медичної системи країни.
Антикризову програму ще має має затвердити Сенат країни і підписати президент РП.