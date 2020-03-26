Сейм Польщі провів засідання одразу у 12 залах
Для ухвалення цих змін 460 депутатів поділили на групи й розсадили у 12-ти залах будівлі парламенту, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
Як поінформував директор Інформаційного центру Сейму (CIS) РП Анджей Гжегжулка, в сесійній залі перебуває 41 депутат з усіх фракцій, а решта депутатів розподілена по групах до 50-ти осіб в 11-ти залах нижньої палати парламенту.
Голосування щодо єдиного пункту порядку денного відбувається шляхом підняття руки й фізичного підрахунку голосів.
Зміни до регламенту потрібні для того, щоб у п’ятницю можна було провести засідання у дистанційному режимі.
Як інформувала маршалок Сейму Елжбєта Вітек у вівторок, 24 березня, на пленарній сесії в п’ятницю у парламенті має бути обмежена кількість депутатів: туди представники фракцій направлять своїх представників, щоб кожна фракція могла брати участь в обговоренні окремих законів і пунктів порядку денного і ставити питання. Решта депутатів, також і ті, які перебувають на карантині, оскільки є й такі, повинні мати можливість брати участь у засіданні Сейму дистанційно.
За її словами, у Сеймі підготували базу під дистанційне голосування: кожен депутат отримає логін і пароль до свого робочого кабінету з смс-верифікацією, аби ніхто інший не зміг отримати несанкціонований доступ до засідання. Після реєстрації в електронній системі кожний депутат зможе взяти активну участь в обговоренні, ставити питання і голосувати - – їх буде видно на відеомоніторах, які встановлять у сесійній залі.
Усі депутати перед участю в цьому засіданні отримають детальну відеоінструкцію про те, яким чином дистанційно брати в ньому участь.
Як повідомлялося, під час засідання Сейму у п’ятницю, 27 березня, головним питанням буде голосування за прийняття плану економічної підтримки для багатьох секторів економіки і системи охорони здоров’я Польщі на суму 212 млрд злотих (понад 45 млрд євро), який в Польщі назвали “Антикризовим щитом”.
У Польщі коронавірусом заразився один депутат від правлячої партії "Право і справедливість" (PiS).
Загалом станом на 26 березня кількість заражених коронавірусом в Польщі зросла до 1120 осіб. За уточненою інформацією, кількість померлих від Сovid-19 у країні становить 14 осіб.
Фото: East News, РАР, Reporter