У Польщі від коронавірусу померли п'ятнадцятеро людей

Станом на 26 березня кількість жертв коронавірусу у Польщі зросла до 15-ти осіб: вночі у лікарні міста Кошалін на заході країни помер 67-річний чоловік.

Як інформує міністерство охорони здоров’я у Twitter, за ніч у Польщі зафіксовано 34 нових випадки зараження Covid-19 по всій країні.

“У нас є 34 нові випадки зараження коронавірусом, що підтверджено позитивними результатами лабораторних тестів. Підтверджені випадки стосуються 9 осіб з Люблінського воєводства (південний схід РП), 6 осіб з Сілезького воєводства (південь), 4 осіб з Куявсько-Поморського та 3 осіб з Поморського воєводства (північ країни)”,- йдеться в повідомленні МОЗ Польщі.

В іншому Twitter міністерства підкреслюється, що у лікарні міста Кошалін на заході країни помер 67-річний чоловік, який мав супутні хвороби.

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Як зазначили в МОЗ Польщі, цієї ночі у лікарні міста Каліш на заході РП помер також 75-річний чоловік, в якого раніше було діагностовано коронавірус. Однак безпосередньою причиною смерті в цьому випадку був не він, тому його не внесено до статистичних даних щодо кількості померлих від коронавірусу.

За минулу добу поліція по всій Польщі перевірила дотримання режиму карантину у 115 тис. жителів країни і зафіксувала понад 400 випадків його порушення. За це у Польщі можуть покарати штрафом у розмірі 30 тис. злотих (6,5 тис. євро).

До дій з протидії розповсюдженню коронавірусу за минулу добу залучалися 5,2 тис. польських військовослужбовців.

За особистою домовленістю між президентами Польщі і КНР Анджеєм Дудою та Сі Цзіньпінем, 26 березня до Польщі з Китаю мають прибути два вантажні літаки з гуманітарною допомогою. Вона складатиметься з медичного обладнання, одноразових масок, рукавиць, захисних комбінезонів та окулярів. Найближчими днями до Польщі прибуватимуть чергові вантажі з гуманітарною допомогою від Китаю.

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У четвер, 26 березня, в рамках операції “Політ додому” буде проведено евакуацію поляків спецрейсами авіаперевізника LOT з острова Балі, Мальдівських островів, Шрі-Ланки, Бельгії, Великої Британії, Швейцарії та Іспанії. За домовленістю між МЗС України та Польщі, цими спецрейсами транзитом через Варшаву повертатимуться також і громадяни України. Зокрема, напередодні з Ріо-де-Жанейро до Варшави прилетіли 19 громадян України, які згодом у соцмережах подякували українським дипломатам за допомогу і підтримку.

Фото: АА