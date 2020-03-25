Польща закрила кордони до 13 квітня

Польща продовжила заборону на в’їзд до країни іноземців до 13 квітня, а також запровадила вимогу для громадян РП, які працюють за кордоном і часто перетинають кордон, обов’язково проходити 14-денний карантин після в’їзду в країну.

Про це під час пресконференції заявив в середу у Варшаві глава МВС Польщі Маріуш Камінський, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми запровадили закриття кордонів нашої країни у зв’язку з розповсюдженням епідемії в Європі і у світі з 15 березня на 10 днів. Згідно з нормами міжнародного права, це рішення продовжено на 20 днів, тому кодони нашої країни залишатимуться закритими до 13 квітня",- заявив Камінський.

Він додав, що закриття кордонів країни не розповсюджується на рух товарів через польський кордон.

Міністр поінформував, що запроваджуються також певні обмеження для громадян Польщі, які регулярно перетинають кордон, працюючи за кордоном. За його словами, з п’ятниці такі особи після кожного перетину кордону змушені будуть проходити 14-денний карантин. Він додав, що, можливо, такі особи приймуть рішення залишитися по один з боків кордону і часто не перетинати кордон.

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Камінський зауважив, що у польському суспільстві зберігається дуже високий рівень суспільної свідомості: польська поліція за минулу добу перевірила дотримання режиму карантину у понад 100 тис. людей і виявила лише 380 випадків його порушення. За його словами, близько 190 осіб, які перебувають на карантині, попросили у поліцейських допомогу щодо купівлі продуктів чи ліків й отримали необхідну допомогу.

Головний комендант польської поліції Ярослав Шимчик повідомив, що близько 50 млн абонентів мобільних операторів у Польщі отримали смс-повідомлення з інформацією про нові обмеження.

Як повідомлялося, у вівторок уряд Польщі ввів ще більш жорсткі вимоги щодо свободи пересування у зв’язку з епідемією Covid-19, що діятимуть попередньо до 11 квітня. Зокрема, запроваджується максимальне обмеження виходу з дому, за винятком прямування на роботу і повернення з неї додому, відвідання продуктового магазину чи аптеки, вигулу собаки і прогулянки обмеженою кількістю осіб. Пересування дозволяється у групах не більше двох осіб, участь у богослужіннях і похоронах у групах не більше п’яти осіб.

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За останньою інформацією, кількість заражених коронавірусом в Польщі зросла до 957 осіб, померли 13 осіб.

За даними Worldometers, у світі зафіксовано 436 538 випадків зараження коронавірусом, з них 19 643 летальні і 111 889 осіб одужали.

Фото: Euromaidan Warszawa